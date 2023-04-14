Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Sensörlü Glikoz Ölçüm Cihazı dağıtımı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Valilik himayesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'nce, 0-22 yaş aralığında Tip-1 diyabet tanısı almış çocuk ve gençlerimizin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sensörlü Glikoz Ölçüm Cihazı dağıtım programına katıldı.

Vali Becel, Sensörlü Glikoz Ölçüm Cihazı sayesinde, diyabetli çocuk ve gençlerin her gün defalarca parmaktan ölçmek yerine, koluna takılan sensör ve hastaya verilen cep telefonu ile düzenli olarak ölçüm yapılacağını söyledi.

“Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı”na başvurmak isteyen sosyal yardım faydalanıcısı haneler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuru yapabilirler.