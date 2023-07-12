Nevşehir Belediyesi’nin 14 Temmuz-23 Eylül 2023 tarihleri arasında Nevşehir Kalesi içerisinde gerçekleştireceği Açık Hava Sinema Günleri etkinliği için sinemaseverler biletlerini Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden alabilecek.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Cuma akşamı Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden Mavi Boncuk ile başlayacak olan etkinlik için sınırlı sayıdaki biletler ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Nevşehir Kalesi içerisinde Açık Hava Sinema Günleri düzenlenecek. 14 Temmuz-23 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte Türk sinemasının unutulmayan filmleri gösterilecek.

Etkinlikler çerçevesinde ilk film gösterimi 14 Temmuz 2023 Cuma akşamı yapılacak. Saat 21.00’da başlayacak ‘Mavi Boncuk’ film gösterimi için biletler Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edilebilecek. Mavi Boncuk, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Münir Özkul ve Tarık Akan’ın oluşturduğu intikam çetesinin hikâyesini konu eden filmin diğer başrolleri ise Emel Sayın ve Adile Naşit.

Nevşehir Kalesi içerisindeki film gösterimine biletsiz izleyiciler kabul edilmeyecek ve Nevşehir Belediyesi tarafından burada vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.