Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günler etkinliğinde, 9 Eylül 2023 Cumartesi akşamı Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden ‘Battal Gazi Destanı’ Nevşehirlilerle buluşacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Nevşehir Kalesi içerisinde düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor. Başladığı ilk günden itibaren etkinliğin beşinci haftasında Cüneyt Arkın, Meral Zeren ve Fikret Hakan’ın başrollerinde yer aldıkları Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden ‘Battal Gazi Destanı’ gösterilecek.

9 Eylül Cumartesi akşamı Saat 21.00’de başlayacak olan etkinlikte patlamış mısır ve gazoz ikramı ile Nevşehirliler açık havada sinema keyfi yaşamaya devam edecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler ücretsiz biletlerini Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edebilecek.