Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri bir Yeşilçam efsanesi olan ‘Al Yazmalım Selvi Boylum’ filmi ile devam etti. Nevşehir Kalesi içerisindeki film gösterimine Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri etkinliğine ikinci hafta da yine vatandaşların ilgisi yoğundu. Nevşehir Kalesi içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte bu hafta Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filmi gösterildi. Film öncesinde Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Açık havada Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden birini izleme keyfini yaşayan vatandaşlar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.