Nevşehir'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa, Vali Vekili Ahmet Erdoğdu, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, siyasi parti il başkanları, milletvekili adayları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara belediye ekiplerince çeşitli ikramlar sunuldu.