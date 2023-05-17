Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde ‘Engelliler Haftası’ dolayısıyla düzenlenen kutlama programında özel insanlar gönüllerince eğlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarının gündeme getirilmesi, hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılması amacıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm ülkelerde kutlanan “Engelliler Haftası” dolayısıyla program düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve zihinsel engelli bireyler için el sanatları, okuma-yazma ve müzik kurslarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde düzenlenen programda özel insanlar için çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar’ın da katıldığı programda, Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli antrenörler nezaretinde halat çekme ve bilek güreşi ile parkur yarışları yapılarak özel insanlara ikramlarda bulunuldu.