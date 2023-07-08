Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde istihdam garantili kaynakçılık kursu açılacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir’de istihdama katkı sağlamak ve iş arayan gençlere meslek edindirmek amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de Mesleki Eğitim Kursları düzenleyen Nevşehir Belediyesi, bu kez Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde Kaynakçılık Kursu açacak. Nevşehir sanayisindeki kalifiye ara eleman ihtiyacının giderilmesine ciddi katkı sağlayacak olan kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Kontenjan sınırı bulunmayan kursu başarıyla tamamlayanlar Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan çeşitli firmalarda işe yerleştirilecek.

Kurslara katılmak isteyenler, 6 Ağustos 2023 tarihine kadar Paşa Konağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi’ne şahsen başvurabilecekleri gibi www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan KAPEM Kurs Kayıt Mesleki Eğitim sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.