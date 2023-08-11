Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde istihdam garantili Kaynakçılık Kursu açıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir’de istihdama katkı sağlamak ve iş arayan gençlere meslek edindirmek amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de Mesleki Eğitim Kursları düzenleyen Nevşehir Belediyesi, bu kez Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde Kaynakçılık Kursu açtı. 100 kişilik kontenjanla açılan kursa 20 kişi başvuruda bulundu.

Başvuruların tamamlanmasının ardından bugün başlayan ve Nevşehir sanayisindeki kalifiye ara eleman ihtiyacının giderilmesine ciddi katkı sağlayacak olan kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. 40 saatlik kursu başarıyla tamamlayanlar Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan çeşitli firmalarda işe yerleştirilecek.