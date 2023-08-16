Kayaşehir Halk Oyunları Festivali, 18-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Nevşehir Kalesi içerisinde gerçekleştirilecek olan festivale KKTC ve Türkiye’nin dört bir yanından halk oyunları ekipleri katılacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kayaşehir Halk Oyunları Festivali için geri sayım başladı. Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan festivale Nevşehir’in yanı sıra Sivas, Konya-Ilgın, Mersin-Toroslar, Kırşehir, Trabzon, Kayseri, Edirne, Bitlis-Tatvan, Denizli, Bursa-Orhangazi, Adana, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’den halk oyunları ekipleri katılacak.

18 Ağustos Cuma günü Nevşehir’e gelecek olan halk oyunları ekiplerinin 19 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Borsa Kavşağı’ndan başlayarak Valilik önüne kadar sürecek olan kortej yürüyüşü ile başlayacak olan festival kapsamında, ekipler aynı gün saat 20.30’da Nevşehir Kalesi içerisinde kendi yörelerine ait halk oyunlarını sergileyecekler.

Festivale katılan halk oyunları ekipleri 20 Ağustos Pazar günü ise başta Kayaşehir olmak üzere Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezecek.

Nevşehir Kalesi içerisindeki halk oyunları gösterilerini dileyen tüm vatandaşlar ücretsiz olaraktakip edebilecek.