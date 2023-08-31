Nevşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konser programı büyük ilgi gördü. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, sevilen şarkılarını TÜİK Meydanı’nı dolduran binlerce kişi ile birlikte söyledi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen konser programı TÜİK Meydanı’nda gerçekleştirildi. İlk olarak İrem Güral konseri ile başlayan programa Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.

Güral’ın ardından sahneye çıkan Mustafa Ceceli, son döneme damga vuran şarkılarını seslendirirken alanı dolduran Nevşehirliler ellerindeki Türk Bayrakları ile Ceceli’ye eşlik etti. Konserde tüm Nevşehirlilerin Zafer Bayramı’nı kutlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ceceli’yeçini bir tabak hediye etti.

Nevşehir’de bulunmaktan ve Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünü Nevşehirliler ile birlikte kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ceceli, Belediye Başkanı Savran’a teşekkür etti