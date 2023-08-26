Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü tarafından Zübeyde Hanım Caddesi Mado Kavşağı ile Yavuz Sultan Selim Köprülü Kavşağı (Avanos Kavşağı) arasında yapılacak olan yol yenileme çalışmasından dolayı özel halk otobüsleri güzergahlarında geçici olarak değişiklik yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün Avanos Yolu Zübeyde Hanım Caddesi 2000 Evler Mahallesi’nden çarşı istikametine geliş yönünde Mado Kavşağı’ndan kapatılarak 80.Yıl Bulvarı’na mecburi yön verilmesinden dolayı Üniversite - TOKİ 5.Etap arasında hizmet vermekte olan özel halk otobüsleri güzergâhlarında düzenlemeye gidildi.

Buna göre; 1 nolu (Hastane) hattında çalışan özel halk otobüsleri, 2000 Evler Mahallesi’nden çarşı istikametine giderken Zübeyde Hanım Caddesi- Mado Kavşağı – 80.Yıl Bulvarı – Ercan Sokak – Şehit Polis Fevzi Başaran Caddesi –Ürgüp Caddesi Pforzheim Kavşağı- Yavuz Sultan Selim Köprülü Kavşağı şeklinde devam ederek Yavuz Sultan Selim Köprülü Kavşağı’ndan sonra normal servis güzergahını sürdürecek. Kapalı olan Zübeyde Hanım Caddesi güzergâhında bulunan JAKEM önü, İl Jandarma Komutanlığı Nizamiye giriş önü ve Uzer Cami karşısında bulunan duraklardan özel halk otobüsleri geçemeyeceğinden dolayı vatandaşlarımızın en yakın açık yol üzerinde duraklarda beklemeleri gerekmekte.

2 nolu (Kocaçay) hattında çalışan özel halk otobüsleri ise Turgut Akdevelioğlu Okulu karşısındaki Göktürk Caddesi girişi kapalı olacağından Ercan Sokak – Şehit Polis Fevzi Başaran Caddesi –Ürgüp Caddesi Pforzheim Kavşağı- Yavuz Sultan Selim Köprülü Kavşağı şeklinde devam edecek ve Yavuz Sultan Selim Köprülü Kavşağı’ndan sonra normal güzergâhını sürdürecek. Kapalı olan Göktürk Caddesi üzerinde bulunan Koli Market önünde bulunan duraktan özel halk otobüsleri geçemeyeceğinden dolayı vatandaşların en yakın Turgut Akdevelioğlu Okulu karşında bulunan durağı kullanmaları gerekmekte.

Çarşı ist