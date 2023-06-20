Nevşehir Belediyesi tarafından çocuklar ve gençler için düzenlenen Yaratıcı Drama ve Uygulamalı Tiyatro Kursu başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu çatısı altında, tiyatroya ilgi duyan çocuk ve gençler için Yaratıcı Drama ve Uygulamalı Tiyatro Kursu düzenlendi. 8-20 yaş arası dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabildiği kurslarda eğitimler Yaratıcı Drama ve Uygulama Tiyatro Eğitmeni Seza Derme tarafından veriliyor.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde hafta sonları gerçekleştirilen ve 8-15 ile 16-20 yaş grupları için ayrı grupta gerçekleştirilen kurslarda kursiyerlere ses nefes egzersizleri, rol çalışmaları, oyunculuk ve yaratıcı drama etkinlikleri konularında eğitim verilecek. 2 ay sürecek olan kurs sonunda kursiyer çocuk ve gençler hazırlayacakları tiyatro oyununu sahneleyecekler.