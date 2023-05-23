Nevşehir Belediyesi tarafından çocuklar ve gençler için düzenlenecek olan Yaratıcı Drama ve Uygulamalı Tiyatro Kursu için kayıt dönemi başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu çatısı altında, tiyatroya ilgi duyan çocuk ve gençler için Yaratıcı Drama ve Uygulamalı Tiyatro Kursu açılacak. Haziran ayında açılan olan kursa 8-20 yaş arası dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Yaratıcı Drama ve Uygulama Tiyatro Eğitmeni Seza Derme tarafından verilecek kursa katılmak isteyenler, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’ne başvurabilecek.