Nevşehir’in Bakanlar Kurulu kararı ile il oluşunun 69. yıl dönümü düzenlenecek muhteşem bir konser programı ile kutlanacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir’in il oluşunun 69. yıl dönümü nedeniyle Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program 20 Temmuz 2023 Perşembe günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilecek.

İl protokolü ve vatandaşların katılımı ile Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecek olan program saat 20.30’da Borsa Kavşağı’ndan başlayacak. Dostlar Konağı Grup Dostlar eşliğinde gerçekleştirilecek olan kortej yürüyüşü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne kadar sürecek.

Burada protokol konuşmaları ile başlayacak olan programda ünlü sanatçı Sevcan Orhan Nevşehirliler için muhteşem bir konser verecek.

Konser programının ardından ise havai fişek gösterisi gerçekleştirilecek.