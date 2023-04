Nevşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı ramazan ayının sona ermesi ve Ramazan Bayramı dolayısıyla Kahveci Dağı eteklerinde oluşturulan platformdan 11 pare top atışı gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla arefe günü 11 pare top atışı gerçekleştiren ve her gün iftar saatinde yaptığı top atışları ile bir geleneği yaşatan Nevşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde de on bir pare top atışı gerçekleştirdi.

Top atışı, İtfaiye erleri tarafından Kahveci Dağı’ndaki Kent Ormanı yakınlarından yapıldı.