Nevşehir Belediyesi tarafından ‘1 Ekim Dünya Çocuk Günü’ dolayısıyla düzenlenen Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe aileleri ile birlikte katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehirli çocuklar, Dünya Çocuk Günü’nü Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği ile kutladı. Gün dolayısıyla sabah erken saatlerden itibaren Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne aileleri ile birlikte gelen çocuklar, günün ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.

Birbirinden eğlenceli aktivitelerin düzenlendiği şenlikte; Hacivat Karagöz, Akrobasi Gösterileri, 10 D Mobil Sinema, Dart, Basketbol ve Futbol Oyun Parkurları, Tırmanma Duvarı, Palyaço, Sokak Oyunları, Maskot gibi aktiviteler yer aldı.

Şenliğe katılan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Etkinlik alanında bulunan aileler ve çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Savran, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

“Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, mutlulukları bizlerin en büyük enerji kaynağı” diyen Savran, etkinlik alanını dolduran ailelere teşekkür etti.