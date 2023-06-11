Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü haltercileri, katıldıkları Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonluğu ve Türkiye 3.’lüğü dereceleri elde etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Denizli’de gerçekleştiriliyor. Hasan Güngör Spor Salonu’nda yapılan şampiyonaya 45 ilden 493 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde podyuma çıkan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu ve Kaymaklı Atatürk Ortaokulu öğrencisi Hatice Kızmaz, koparmada 57, silkmede 65 ve toplamda 122 kg kaldırarak Türkiye 3.’sü oldu.

Şampiyonada 81 kg kategorisinde podyuma çıkan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu ve Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu öğrencisi Yasin Mert Gülen ise, koparmada 73, silkmede 91 ve toplamda 164 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatlarını sürdüren Hatice Kızmaz ve Yasin Mert Gülen ile Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halter Antrenörü Burak Erdoğan’ı tebrik etti.