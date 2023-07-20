Daha önce 1500 metre ve 800 metre de Türkiye Şampiyonu olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcularından İbrahim Gökgöz, 24 Temmuz’da Slovenya’da gerçekleştirilecek olan Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde ay yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil edecek. Gökgöz’ün hedefi ilk kez giyeceği ay yıldızlı forma ile ülkemize altın madalya kazandırmak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcularından İbrahim Gökgöz, Slovenya’da gerçekleştirilecek olan Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde ay yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil edecek.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, bu yıl 23-29 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Slovenya’nın Maribor kentinde 50 Avrupa ülkesinden 3 bin 600 sporcunun katılımı ile düzenlenecek olan festivalde Artistik Cimnastik, atletizm, yol bisikleti, dağ bisikleti, hentbol, judo, yüzme, tenis, voleybol, kaykay ve 3x3 basketbol branşlarında yarışlar yapılacak.

Bu önemli organizasyon öncesinde Atletizm Türk Milli Takımı kampına davet edilen Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından İbrahim Gökgöz, yaklaşık 40 gündür Erzurum’da hazırlıklarını sürdürüyor. Gökgöz, kamp çalışmalarının ardından 21 Temmuz Cuma günü milli takım kafilesi ile birlikte İstanbul’a buradan da yarışların yapılacağı Slovenya’nın Maribor kentine gidecek.

‘İlk Kez Milli Forma İle Yarışacak’

Antrenörü Hakan Köstekçi nezaretinde, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü forması altında önemli başarılara imza atan ve 1500 metre ve 800 metre de Türkiye Şampiyonlukları bulunan İbrahim Gökgöz, burada ilk kez ay yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşayacak.

Atletizm de geleceğin yıldız sporcuları arasında gösterilen ve hem Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün hem de milli takım hocalarının büyük umutlar beslediği Gökgöz’ün hedefi altın madalyada..