Irkçılığın zirve yaptığı ABD’de tüm ezberleri bozan bir girişim, New York eyaletinde yaşandı. Müslüman nüfusun yoğun olduğu eyalette Belediye Başkanı Eric Adams Müslüman dini liderlerle bir araya gelerek Cuma günleri ve Ramazan ayında hoparlörlerden ezan okunmasına izin verdiğini açıkladı.

Cuma Namazı vakitlerinde ve Ramazan ayında iftar vaktinde uygulanacak kararı New York Belediye Başkanı Eric Adams, Müslüman cemaatinin önde gelen isimleriyle birlikte duyurdu.

Yaklaşan seçimler öncesi yeniden aday olması beklenen Eric Adams’ın hamlesi New York’ta yaşayan Müslüman toplumu mutlu etti.

Belediye başkanı seçilmeden önce ezan serbestliği sözü verdiğini söyleyen Adams, , “New York’ta yaşayan Müslüman kardeşlerimiz yıllardır bunun mücadelesini verdiler ve bugün bunu gerçekleştirmekten gurur duyuyorum. Cuma ezanı, Müslüman kardeşlerimiz için çağrının dışında Tanrı’nın sesidir ve insanları bir araya gelip dua etmeye çağırmaktadır” şeklinde konuştu.

Müslüman cemaatin lideri ise atılan bu adım nedeniyle Belediye Başkanı Adams’a teşekkürlerini iletti.

Haber merkezi