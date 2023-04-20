New York Türkevi'nde düzenlenen iftar programında farklı inançların mensupları bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirilen programda konuşmacılar, ortak değerlere atıfta bulundu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, farklı inanışlara sahip insanların Türkevi çatısı altında toplanmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Önal, "Söylendiği gibi, ramazan biz Müslümanlar için her türlü topluluğu güçlendirmek adına tefekkür ve dua etme zamandır ama aynı zamanda daha az ayrıcalıklı olanlarla paylaşma ve empati kurma zamanıdır." ifadesini kullandı.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de şu anda etrafında toplandıkları iftar sofrasının üç büyük dinin müminleri arasında gelişen dostluğun kanıtı olduğunu belirterek, "Bu yıl bu iftarlar özel bir boyut kazandı. Bildiğiniz gibi bu yıl ramazanı Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin üzüntüsüyle karşıladık." şeklinde konuştu.

"Afetlerin bize hatırlattığı en çarpıcı gerçek, hangi inanca, kültüre ve kökene sahip olursak olalım, hepimizin büyük insanlık ailesinin birer üyesi olduğumuzdur." diyen Özgür, deprem sonrasında farklı geçmişlere sahip insanların afet kurbanları için gösterdiği empati ve dayanışmayı görmenin büyüleyici olduğunu söyledi.

Özgür, Osmanlı Devleti'nde Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerin yüzyıllarca yan yana yaşadıklarını vurgulayarak, "Ve artık Türk Yahudileri ve Hristiyanları milletimizin ayrılmaz birer parçasıdır. Bu iftar aynı zamanda insanlığa karşı suç olarak gördüğümüz ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve Yahudi düşmanlığı tehlikesine bir yanıttır." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK DİNİ LİDER DE KONUŞMA YAPTI

Bu yıl ikincisi düzenlenen iftar programında Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ile New York Hahamlar Kurulu Başkanı Joseph Elie Weinstock ve Başkan Yardımcısı Joseph Potasnik, Amerikan Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros ve Imam Shamsi Ali'nin aralarında bulunduğu dini liderler, inananların birlik ve beraberliğine atıfta bulunan konuşmalar yaptı.