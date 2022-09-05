Niğde Belediyesi, Efendibey, Şehitler, Şahinali ve Yağdan mahallelerinde bulunan 73 adet konutu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık artırma ile satacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; “Niğde Belediyesi, Efendibey, Şehitler, Şahinali ve Yağdan mahallelerinde bulunan 73 adet konutu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık artırma ile satacak.

Gayrimenkullerin satış ihalesi, 21 Eylül 2022 tarihinde Belediye Sarayı'nda teşekkül edecek Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı yapılacak. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.”

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