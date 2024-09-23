Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği derbi sonrası ünlü yorumcu Nihat Kahveci, maçı ve Fenerbahçe'nin performansını sert bir dille eleştirdi. Kahveci, Mourinho'nun takıma katkısızlığını vurgularken, takımın sahada sergilediği kötü oyuna dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Kahveci, derbiye dair yaptığı değerlendirmede, "Hak eden kazandı. Fenerbahçe, ilk yarıda rakip kaleye gidemedi. Tribünlerin gücü bile bu durumu değiştiremedi. Fenerbahçe hem defansif hem de ofansif olarak sınıfta kaldı." dedi. Özellikle Tadic, Dzeko ve İsmail'in sahada etkisiz olduğunu belirten Kahveci, "Maximin'e bel bağlamakla olmuyor. Galatasaray, oyunun kontrolünü eline aldı." ifadelerini kullandı.

Kahveci, Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic'in gollerde hatalı olmadığını, ancak takımın genel oyun yapısının zayıf olduğunu belirtti. "Davinson'un performansı dikkat çekiciydi, etrafındaki oyuncuları oynatıyor. Torreira ise görevini mükemmel yaptı." dedi.

HAKEM PERFORMANSI VE MOURİNHO ELEŞTİRİSİ

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı eleştirenler için de Kahveci, "Sonuçta etki eden bir karar yoktu. 10 sarı kartın 9'u doğruydu." şeklinde konuştu. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye katma değer sağlamadığını ifade eden Kahveci, "Mourinho'dan daha fazla bir şey bekliyordum. Taraftar bu durumu hak etmiyor." dedi. Ayrıca, Szymanski'nin ısrarını anlamadığını belirtti.

Kahveci, derbideki oyun kalitesini de sorgulayarak, "Orta sahaların bu kadar kolay geçildiği bir maç görmedim." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN DERBİ PERFORMANSI ÇOK YETERSİZDİ”

Futbol analisti Osman Kayacı ise yaptığı değerlendirmede Nihat Kahveci’nin eleştirileri ve Fenerbahçe’nin derbideki performansı hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe'nin derbi performansı, özellikle ofansif anlamda çok yetersizdi. Takımın sahadaki koordinasyonu ve pozisyon alma becerileri düşmüştü. Ayrıca, Mourinho'nun oyun felsefesinin de tartışılması gerekiyor. Bu kadar güçlü bir kadrodan daha fazla verim alınması beklenirken, takımın geriye gitmesi taraftar açısından üzücü. Kahveci'nin eleştirilerinin de pek çoğu yerinde fakatv sert bir üslup kullanmış. Hiçbir meselede bu kadar keskin olmamak lazım.”