Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi sakinleri, spor kompleksi istiyor.Esmanur GÜLBAHAR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekranlarında "Mahallemin Muhtarları" programıan bu hafta Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi konuk oldu. Mahalle sakinelri, nüfus yoğunluğu sorununa dikkat çekerken, mahalle muhtarından da memnuniyetini dile getirdi.

Göreve geldiğinden beri Ataevler Mahallesi’nde birçok yenilik yapıldığını vurgulayan Ataevler Mahalle Muhtarı Sabiha Güneş, “Ben geldiğimde Ataevler’de pazar alanı, sağlık ocağı, yollar ve parklar çok sorunlu bir haldeydi. Ben belediyelere isteklerimi götürdüm. Nilüfer Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışarak çok güzel işler yaptık. Kaldırımları yaptık, sağlık ocağını taşıdık, pazar alanımız 3-5 ay sonra bitecek. Yollarda arabalar vardı, pazarcıların ve vatandaşın üzerine şemsiyeler düşüyordu. Bu sorun çözülecek.” dedi.

“KADINLAR, ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN ATAEVLER’E SPOR KOMPLEKSİ İSTİYORUM”

Mahallesini çok sevdiğini belirten Muhtar Güneş, “Yeni dönemde eksiklerimi tamamlamak istiyorum. Sağlık ocağını biz geçiçi olarak taşıdık ama Nilüfer Belediyesi tarafından yeni bir yer verildi. Kadın dayanışma derneğimizi kurduk onun yeri yapılacak ve birde spor kompleksi yapılmasını çok istiyorum. Gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın spor yapabilmesi için bir komplekse ihtiyacımız var. Nüfusumuz çok kalabalık oldu" diye konuştu.

Mahallesine seslenen Güneş, “İyi ki Ataevler’in muhtarıyım, iyi ki Ataevler sakinleri ile beraberim. Onları çok seviyorum ve onlara hizmet vermekten çok mutluyum. Umarım yine beraber olacağız. Beni seçerlerse yola devam edeceğiz. Hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mahallemiz gerçekten güzel bir mahalledir.” dedi.

“SOKAK LAMBASI EKSİK”

Mahalleden oldukça memnun olduklarını belirten Ataevler Mahalle esnafı, “Mahallemizi çok seviyoruz. Sokak lambaları eksik, akşamları karanlık ve ücra bir köşeye dönüşüyor. Yağmur suyu giderlerimiz oldukça az miktarda yani en ufak bir yağmur yağdığında baya bir göllenme oluyor.” diye ifade etti.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN DOLAYI NÜFUS KALABALIKLAŞTI”

Nüfus yoğunluğundan rahatsız olduklarını dile getiren vatandaş, “Başıboş köpekler oldukça fazla ve kentsel dönüşümden dolayı oldukça kalabalık oldu. Okullardaki sınıf sayıları çoğaldı. Bir sınıf 40 kişiye çıktı. Muhtarımızdan memnunuz. Allah ondan razı olsun, her gün gerçek anlamda soruyor ve eksikleri gideriyor. Mesela eskiden parklarda içki içenler oluyordu, kameraya koyarak onların önüne geçti. Muhtarımız geziler düzenliyor, bir kadının olması bizim için avantajdır. Araçlar, kaldırımlara park ediyor bu büyük bir problem mesela Podyumpark’ın olduğu yerde çocuklu aileler yürüyemiyorlar. Yollar çok çukurlu.” değerlendirmesinde bulundu.