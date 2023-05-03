Nilüfer Belediyesi, deprem farkındalığını oluşturmak ve örnek toplanma alanları tasarlamak hedefiyle İhsaniye ve 23 Nisan mahallelerinde “Deprem Parkı” yapacak. 4 farklı noktada toplam 26 bin 300 metrekarelik alanda yapılacak projenin nitelikleri, Nilüfer Tasarım Atölyesi’nde ele alındı.

Nilüfer’in geleceğini, Nilüferlilerle birlikte tasarlamak için 2023 yılını “İkinci Yüzyıl için Tasarım” yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi, bu çerçevede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Projelerin kuluçka merkezi olan Halk Evi binasındaki Nilüfer Tasarım Atölyesi’nde, Nilüferliler’in de katılımıyla yenilikçi ve üretken yöntemlerle hem Nilüfer’in geleceği tasarlanıyor hem de sorunların çözümünde ortak hareket ediliyor. Nilüfer Tasarım Atölyesi’nde şehir plancısı Faruk Göksu danışmanlığında yürütülen çalışmalardan biri de, Nilüfer’de deprem farkındalığını oluşturmak ve örnek toplanma alanlarını tasarlamak üzere yapılacak olan “Deprem Parkı” projesi. İhsaniye Mahallesi’nde bulunan Uğur İnan Çocuk Parkı ile Barış Parkı ve 23 Nisan Mahallesi’nde yer alan 5 bin 500 metrekare ile 11 bin metrekarelik alanlarda yapılması planlanan Deprem Parkı projesi için, farklı disiplinlerden katılımcılar Nilüfer Tasarım Atölyesi’nde projenin detaylarını konuşmak için bir araya geldi. Mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı, görsel tasarımcılar ile diğer tasarım disiplinlerinden katılımcıların yer aldığı toplantıda, dört ayrı noktada toplam 26 bin 300 metrekarelik alanda yapılması planlanan Deprem Parkı projesinin ilkeleri ve beklentileri ele alındı.

Proje ekiplerinin belirlendiği toplantıda, muhtemel bir deprem sonrasında Nilüferlilerin karşılaşabileceği olumsuzluklara anında yanıt verebilmek için deprem parklarında olması gerekenler masaya yatırıldı.

Çalışmanın ikinci etabında deprem parkları civarında ikamet eden vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Tasarım Yılı danışmanı Faruk Göksu, “Özellikle muhtarların, site yöneticilerinin, çocukların ve Mahalle Komitelerinin bu sürece katılmaları çok önemli. Beklentiler ve ilkeler birlikte belirlenecek, kararlar ortak şekilde alınacak. Bölge sakinlerinin bu projeyi sahiplenmesi çok önemli. Nilüfer Tasarım Atölyesi olarak görevimiz, sorunları birlikte tespit edip, çözümleri birlikte tasarlamak” diye konuştu.