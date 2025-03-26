İlçedeki yeşil alan miktarını artırmak ve mahallelerin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışan Nilüfer Belediyesi, ilçenin 418’inci parkı olan Zakkum Parkı’nı tamamlayarak törenle halkın kullanımına sundu. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mahalle muhtarı Halim Sarıyer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nilüfer’in yeşil kimliğini güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Şu an ilçemizde toplam 2 milyon 985 bin metrekarelik yeşil alan bulunuyor.

418 parkımız, bunun 1 milyon 700 bin metrekarelik kısmını oluşturuyor. Kısa süre içinde yeni bir ihale daha gerçekleştirerek Balkan, Kızılcıklı, Kayapa ve 30 Ağustos mahallelerine yeni parklar kazandıracağız. Ayrıca 23 Nisan, Demirci, Doğanköy ve Balat mahallelerindeki parklarımızın açılışını da en kısa sürede yapacağız” dedi.

Açılış töreninin ardından Başkan Özdemir, Işıktepe Taksi Durağı’na geçerek taksici esnafıyla bir araya geldi. Sohbetin ardından kurdele kesimiyle birlikte taksi durağı resmen hizmete açıldı.