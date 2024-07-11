Nilüfer Belediyespor Kulübü, sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi ile olan anlaşmasını üç yıl daha uzattı.

Hem profesyonel hem de amatör branşlarda elde ettiği başarılarla Nilüfer ve Bursa’yı ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden Nilüfer Belediyespor Kulübü, Medicana Bursa Hastanesi ile olan iş birliğine devam ediyor. Sağlık sektörünün önde gelen kuruluşlarından Medicana Bursa Hastanesi, 2026-2027 sezonu sonuna kadar Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün sağlık sponsoru olarak kalacak.

Anlaşmanın imza töreni Medicana Bursa Hastanesi’nde düzenlendi. Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ve Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı, iki kurum arasında 2021 yılında başlayan iş birliğini üç yıl daha uzatacak sözleşmeyi imzaladı.

Anlaşmada; Nilüfer Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ve Erkek Hentbol Takımı sporcuları, altyapı sporcuları, teknik kadro ve personelin sağlık hizmetleri Medicana Bursa Hastanesi tarafından karşılanacak. Medicana Bursa Hastanesi, Nilüfer Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol ve Erkek Hentbol takımlarının kendi sahalarındaki maçlarında ambulans hizmeti sağlayacak. Hastane ayrıca takım oyuncuları ve teknik heyete ücretsiz diyetisyen hizmeti de sunulacak.

İmza töreninin ardından konuşan Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, "Sponsorlarımızı sadece iş ortağı olarak değil, birlikte yol yürüdüğümüz değerli arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Medicana Bursa Hastanesi ile 2021 yılından bu yana devam eden iş birliğimiz de bizim için oldukça önemli. Takımımıza olan destekleri için Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı’ya ve hastane yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı ise Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün kentin önemli bir markası olduğunu belirterek, spora ve sporcuya destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.