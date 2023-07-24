Nilüfer Belediyesi, Gümüştepe Mahallesi Düzgün Sokağı yapılacak yol çalışması dolayısıyla trafiğe kapatacak. 25 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında devam edecek çalışma boyunca sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Nilüfer Belediyesi kaliteli ulaşıma imkan sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Gümüştepe Mahallesi Düzgün Sokak’ta kot düşürme ve yol yenileme çalışması yapacak. Tüm altyapı kurumlarıyla koordineli şekilde yapılacak çalışmalar nedeniyle Harmanlar-Çukurbağlar caddeleri ile Düzgün Sokak kesişiminden Üster Sokak girişine kadar yolun 250 metrelik kısmı 22 Ağustos’a kadar trafiği kapalı olacak. Yolu kullanacak olan sürücüler 857. ve 874. sokaklar ile Düzgün Sokak’ın kalan bölümünden alternatif güzergahlara yönlendirilecek. 25 Temmuz sabahında kapatılacak yolda ulaşımda aksamalar olmaması için sürücülere alternatif yolları kullanmaları önerildi.