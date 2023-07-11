Nilüfer Belediyesi, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki Agroekoloji Uygulamaları Forumu’na ev sahipliği yapıyor. 19 ülkeden katılımın olduğu ve 4 gün sürecek olan programda agroekoloji konusunda bilgi ve deneyimler paylaşılırken, tohum, biyoçeşitlilik, arazi hakkı, pazar ve pazarlama süreçleri hakkında da fikir alışverişi yapılacak. Katılımcılar ayrıca, Nilüfer Belediyesi’nin tarım alanında yaptığı çalışmaları da yerinde inceleyecek.

Sürdürülebilir ve sağlıklı gıda konusunda önemli çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi uluslararası bir foruma ev sahipliği yapıyor. 19 ülkeden onlarca örgütün oluşturduğu Bilim Topluluğu’nun Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki Agroekoloji Uygulamaları 2023 Forumu, Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde 10-13 Temmuz tarihleri boyunca sürecek olan forumda, Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, İran, Kazakistan, İtalya, Kosova, Sırbistan, Tacikistan, Ukrayna gibi toplam 19 ülkeden gıda üretimiyle ilişkili 50’yi aşkın sivil toplum örgütlerinin üye ve temsilcisi yer alıyor.

Bölgede ve ulusal düzeyde agroekoloji ve insan haklarını ilerletmek için vizyon, çalışma planı ve stratejinin belirlenmesinin hedeflendiği forumda, kırsal kesimdeki insanların geçim kaynaklarını iyileştirme yolları da ele alınıyor. Agroekoloji okulları ve öğrenimi konusundaki bilgi ve deneyimlerinin paylaşılacağı dört günlük forum boyunca, insan hakları, UNDROP (Birleşmiş Milletler Köylülerin ve Kırsal Alanda Çalışan Diğer İnsanların Hakları beyannamesi), tohumlar ve biyolojik çeşitlilik, arazi hakkı, pazar ve pazarlama süreçleri de münazara ediliyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Ofisi’nden Peter Pechacek’in de katıldığı forumun ilk gününde, katılımcı örgütlerin tanıtımı yapıldı ve dünyanın çeşitli bölgelerinden agroekolojik çalışma örnekleri sunuldu.

Forum açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını yaptığı sunumla paylaşırken, iklim ve gıda krizine de dikkat çekti. Tarım ve sağlıklı gıdaya erişimin Nilüfer Belediyesi’nin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Başkan Erdem, “İklim krizi ve buna bağlı olarak dünyayı bekleyen gıda krizi hepimizi endişelendiriyor. Tarih boyunca insanlığın yaptığı hatalar bugün tüm dünyayı iklim ve gıda krizinin eşiğine getirdi. Bizim ülkemiz dünyada kendi kendine yetebilen az sayıdaki ülkelerden biriydi. Tarımsal üretim potansiyelimiz çok yüksek, ancak ne yazık ki yanlış tarım politikaları sonucu üretim azaldı, çiftçimiz toprağa küsmüş durumda. Bu duruma çözüm aradığımız için tarım alanında çalışmaya başladık” diye konuştu.

Çiftçileri yeniden üretime teşvik edecek ve kent insanını üretime yönlendirecek çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Başkan Erdem, çocukları da tarımsal üretim konusunda şuurlandırmak için eğitimler düzenlediklerini söyledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’ne ait Nilüfer Kent Bostanları ve Mini Bostanlar, Tohum Kütüphanesi, Çiftçi Evi, NİLKOOP, Nilüfer Bostan satış noktaları, üretici pazarları, Hasanağa Gıda Merkezi, Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı hakkında bilgi verdi. Ayrıca yine Nilüfer Belediyesi’nin her yıl düzenlediği tohum takas şenliği, ücretsiz fide dağıtımı etkinlikleri hakkında da paylaşımda bulunan Başkan Erdem, Konaklı’daki Ekoçiftlik, Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi gibi projelere de değindi.

Çiftçiyi ve üretimi destekleyip, ekolojik tarıma yönelterek beklenen gıda krizinin etkilerinin hafifletilebileceğini söyleyen Başkan Erdem, “Biliyorsunuz dünyada gıda üretiminin büyük kesimi halen daha küçük çiftçilikle yapılıyor. Büyük gıda kartellerinin kimi zaman doğaya zarar vermek pahasına sadece kâr odaklı yaptıkları üretimin karşısında, doğayla barışık bir üretim modeliyle başka bir tarım mümkün diyoruz. Bizi kasvete boğan karanlık gelecek senaryolarına karşılık başka bir dünya mümkün” ifadelerini kullandı.

FAO Türkiye Ofisi’nden Peter Pechacek de, üreticilerin gelirlerini artırmayı ve bu konuda destek vermeyi hedeflediklerini belirterek, “Bu hedef istikametinde özellikle tarım, balıkçılık, ormancılık alanında çalışmalar yapıyoruz. Biyoçeşitlilik dikkate alınmalı. Ekosistem olmadan tarımsal üretim yapamayız. Ayrıca gıda üretimi için çok önemli olan su kaynaklarını da temiz tutmalıyız. Bütün sektörleri dahil etmeden daha iyi bir tarım gerçekleştiremeyiz. Biz, toplumun tüm kesimlerini karar alma süreçlerine katılmaları için çaba gösteriyoruz. Bu çerçevede Nilüfer’de gerçekleştirilen bu buluşma da son derece önemli” şeklinde konuştu. Diğer katılımcılar da yaptığı açıklamalarda doğanın, tarım alanlarının, su kaynaklarının ve biyoçeşitliliğin korunması gerektiğine dikkat çektiler.

Konuşmaların ardından Doğu Avrupa, Balkanlar, Güney Kafkasya ile Orta Asya ülkelerinden katılımcılar da, bölgelerindeki agroekolojik çalışma örneklerini sundu. Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki Agroekoloji Uygulamaları Forumu’nun ikinci gününde uluslararası tohum takas etkinliği yapacak olan katılımcılar, programın diğer günlerinde üretici pazar alanı, Nilüfer Dernekler Yerrleşkesi, Konaklı Ekoçiftlik, Hasanağa Gıda Merkezi ve Nilüfer Kent Bostanlarına giderek, çalışmaları yerinde inceleyecek.