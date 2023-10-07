Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarına Güneş Taşkıran konseriyle başladı. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendiren Güneş, alanı dolduran Nilüferlilere Cumhuriyet sevinci yaşattı.

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarını Ekim ayı boyunca bir dizi etkinlikle kutlayacak olan Nilüfer Belediyesi, bu çerçevede ilk konseri düzenledi. Sevilen sanatçı Güneş Taşkıran, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda muhteşem bir konser verdi. Büyük ilgi gören konser öncesi Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, meydanı dolduran gençlere seslendi. Başkan Erdem, "Cumhuriyet Bayramı sevincini bu yıl, Ekim ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerle herkese yaşatacaklarını söyledi. Başkan Turgay Erdem, “Bugün bu konserle Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarına birlikte başlangıç yapıyoruz. Cumhuriyet sevincimizi, gururumuzu burada doyasıya yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Bursalıları Ekim ayı boyunca gerçekleşecek konser ve etkinliklere davet eden Başkan Turgay Erdem, "8 Ekim Pazar günü yine bu alanda Cumhuriyet’in 100. yılına özel bir konserimiz olacak. Bursa’nın Müzisyen Yüzü konserinde Bursalı 100 müzisyenin oluşturacağı dev bir orkestra, halkın da katılımıyla kent korosuna dönüşecek ve Cumhuriyetimizin 100. yılını hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek kutlayacağız. 20 Ekim’de de yine Halk Evi önünde Büyük Ev Ablukada konserimiz var. Ekim ayı boyunca konserlerimiz devam edecek, hepsinde sizinle birlikte olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

29 Ekim günü yine her zamanki gibi büyük Cumhuriyet yürüyüşünün düzenleneceğini söyleyen Başkan Erdem, ardından da Gazapizm ve Teoman konserleriyle Cumhuriyet sevincinin doruğa ulaşacağını söyledi.

Başkan Erdem’in konuşmasının ardından konser başladı. Sevilen sanatçı Güneş’in sahneye çıkmasıyla gençlerin coşkusu da arttı. Dans ekibiyle birlikte sevenlerinin karşısına çıkan Güneş, “Dua” isimli şarkısıyla konserine başladı. “Gitme Bebe”, “Kelebek”, “Bölüm Sonu”, “Kayboldum”, “NKBİ” gibi sevilen şarkılarını da seslendiren Güneş, hareketli sahne performansıyla izleyenleri kendinden geçirdi.