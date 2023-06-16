Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün Nilüfer Belediyesi ile iş birliği içinde düzenlediği Yaz Spor Okulları bu yıl da çok sayıda çocuğa, tatilini spor yaparak geçirme imkanı sunacak. Kayıtları devam eden yaz spor okullarının ilk dönemi 19 Haziran’da başlıyor.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı sona ererken, Nilüfer Belediyesi çocukların yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmeleri hedefiyle alternatif etkinlikler için hazırlıklarını tamamladı. Bu çerçevede tatilde spor yapmak isteyen öğrenciler için Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle Yaz Spor Okulları programı hazırlandı. İlk dönemi 19 Haziran’da başlayacak olan Yaz Spor Okulları’nda; futbol, voleybol, basketbol, yüzme, kort tenisi, hentbol, squash, cimnastik, masa tenisi, capoeira branşlarında eğitimler verilecek.

Yaz tatilinde sadece sportif etkinliklerle yetinmek istemeyenler için de sporla dolu tam gün spor okulları programı hazırlandı.

Tam gün spor okullarında çocuklar, gün boyu voleybol, basketbol, futbol, kort tenisi, bocce, sokak oyunları, yüzme, temel cimnastik, modern dans, akıl -zeka oyunları, drama, badminton, squash, el sanatları, savunma sporları gibi alanlarda eğitim görecek. Tam gün spor okullarında bir dönem hafta içi her gün olacak ve 3 hafta devam edecek. Branş kurslarının bir dönemi ise iki hafta sürecek ve hafta içi her gün olacak.

Kurslar branşlara göre Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi, Çalı Yüzme Havuzu, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi ve Konak Olimpik Yüzme Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Tam gün kurslara 2010-2017 yılları arasında doğan çocuklar katılabilecek. Tam gün kursların birinci dönemi 19 Haziran - 14 Temmuz, 2. dönemi 17 Temmuz -4 Ağustos, 3. dönemi de 07 Ağustos -25 Ağustos tarihleri arasında olacak.

Branşlarda kursa katılacak olan çocuklar için de 5 dönem kurs düzenlenecek. Kursların birinci dönemi 19 Haziran- 7 Temmuz, 2. dönemi 10 Temmuz-21 Temmuz, 3. dönemi 24 Temmuz- 4 Ağustos, 4. dönemi 7 Ağustos -18 Ağustos, 5. dönemi de 21 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Yaz Spor Okullarına kayıt yaptırmak isteyenler 441 90 60 numaralı telefondan bilgi alabilir.