Nilüfer Belediyesi’nin 2023 Yılın Yazarı Tomris Uyar etkinlikleri çerçevesinde Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlediği "Hatıralar, Tanıklıklar" söyleşisine Feyza Hepçilingirler, Semra Aktunç ile Tomris Uyar’ın oğlu Hayri Turgut Uyar katıldı. Konuklar, söyleşide hem yazarın edebi yönünü anlattılar, hem de ortak hatıralarını.

Yazarlar Feyza Hepçilingirler ve Semra Aktunç ile Tomris Uyar’ın oğlu akademisyen Hayri Turgut Uyar’ın konuk olduğu söyleşiye edebiyatseverler büyük ilgi gösterdi.

Tomris Uyar’ın yaşam biçimi, karakteristik özellikleri ve edebi yönünün ele alındığı söyleşide Hayri Turgut Uyar da annesiyle ilgili hatıralarını anlattı.

Tomris Uyar’ın her yönüyle hayranlık uyandıran bir isim olduğunu ifade eden yazar Semra Aktunç şöyle devam etti konuşmasına: “O, hayatı dolu dolu yaşayan her yönüyle yetenekli bir insandı. Edebiyat dünyasına büyük izler bırakan Tomris Uyar, çalışmalarında ahlaki değerleri, saygıyı ve inceliği her zaman korudu. Bugün öykülerdeki seviye çok düşük. Onun eserlerinin değerini zaman geçtikçe daha iyi anlayacağız. Onunla yaşadığımız hatıralarını günlüklerimde tutuyorum. O her zaman özlenecek değerli bir dost ve yazardı.”

Feyza Hepçilingirler de Uyar ile İzmir’de tanıştığını ve uzun yıllar dost kaldığını belirtti. Tomris Uyar’ın çok yetenekli olduğunu ifade eden Feyza Hepçilingirler de, “Özel hayatında çok eğlenceli, yaşamayı seven biriydi. On parmağında on marifet olan, etrafında hayranlık uyandıran biriydi. Dostluklara çok önem verirdi. Hakkını savunan, koruyan tuttuğunu koparan insandı” diye konuştu.

Tomris Uyar’ın akademisyen oğlu Hayri Turgut Uyar da annesinin farklı özelliklerinden bahsetti. Annesinin iletişim yönünün çok kuvvetli olduğuna değinen Uyar, “Onunla her zaman gurur duyduk. O sivri dilli olmasına rağmen sevilen bir kişiydi. Gözlem yeteneği kuvvetli olan annem karşısındaki insanı çok çabuk çözerdi. O her zaman yaptığı işin hakkını veren, profesyonelce çalışan bir yazardı. Elde ettiği başarılar asla tesadüf değil” şeklinde konuştu.

Gecenin sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala konuklara teşekkür ederek, katılımcıları gelecek günlerde yapılacak etkinliklere de davet etti.