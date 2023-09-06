Nilüfer Belediyesi’nin geleneksel toplu sünnet şöleninde 268 çocuk sünnet oldu.

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla dikkat çeken Nilüfer Belediyesi, geleneksel sünnet şöleninin 19’uncusunu gerçekleştirdi. Daha önce 10 özel hastanede sünnetleri yapılan 268 çocuğun, sünnet eğlencesi Nilüfer Davet’te gerçekleştirildi.

Ailelerin bu mutlu gününe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile katıldı. CHP İl Başkanı Turgut Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İyi Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, siyasiler ve muhtarlar da gecede yer aldı.

Nilüfer Belediyesi din görevlisi Mehmet Çelebi’nin mevlit okuması ile başlayan gecede bir konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ailelerin bu mutluluğunu paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocukların en değerli varlıklarımız olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, “İnanıyorum ki onları sağlıklı ve mutlu bir gelecek bekliyor. Bizler de onları en iyi ve mutlu şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bizim; çocuklarımızı Atatürk ilke ve inkılapların izinde; kültürle, sanatla, bilimle yetiştirme gibi bir sorumluluğumuz var” diye konuştu.

Geleneksel sünnet şöleni organizasyonuna katkıda bulunan hastaneler ile özel kuruluşların temsilcilerine teşekkür plaketi veren Başkan Erdem, daha sonra da çocuklarla birlikte pasta keserek yaşadıkları heyecana ortak oldu.

Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ile Cengiz Ateş ve orkestrasının program yaptığı gecede çocuklar ve aileleri oldukça keyifli anları paylaştı. Piste çıkarak çocuklarla çiftetelli oynayan Başkan Erdem, kendisine yoğun ilgi gösteren çocukların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.