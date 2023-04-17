Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde düzenlediği toplu iftarlarla Ramazan bereketini vatandaşlarla paylaşıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Görükle’de vatandaşlarla bir araya gelerek birlikte iftar yaptı.

Nilüfer Belediyesi kırsal mahallelerde düzenlediği toplu iftarlarda vatandaşları bir araya getirerek Ramazan sevincini birlikte yaşamalarına vesile oluyor. Dayanışma ayı Ramazan’da Nilüfer Belediyesi’nin mahallelerde düzenlediği iftarlar büyük ilgi görüyor.

Fadıllı’da başlayan Çalı ve Gölyazı ile devam eden iftarlarda şimdiye kadar binlerce kişi bir araya gelerek oruç açtı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Görükle’de düzenlenen iftar programına katılarak yaşanan coşkuya ortak oldu. Görükle pazar alanında düzenlenen ve bin 700 kişinin katıldığı iftarda dualar edilerek oruçlar açıldı. İftar sonrası bölge halkıyla sohbet eden Başkan Erdem, daha sonra CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve CHP Bursa Milletvekili adaylarının da katılımıyla bölge esnafını da ziyaret etti. Vatandaşı dinleyen Başkan Erdem, şimdiden bayramlarını da kutladı.

İftar buluşmasında Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan gösterileri de geceye renk kattı. Hacıvat-Karagöz, palyaço, jonglör ve heykel gösterilerini izleyen çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Nilüfer Belediyesi’nin toplu iftarları salı günü Hasanağa, çarşamba günü de Akçalar mahallelerinde devam edecek.