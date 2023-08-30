30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümünü kıvançla kutladıklarını belirterek, bugün karamsarlığa düşen herkese Ulu Önder Atatürk’ün, “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözlerini hatırlattı

Nilüfer Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeli önünde çelenk töreni düzenledi. Çelenk törenine katılım bu yıl daha da yoğundu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk ve Prof. Dr. Kayıhan Pala ile CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü , CHP eski Bursa Milletvekilleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, dernek temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk heykeline çelenkler konularak saygı duruşunda bulunuldu. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, herkesin Zafer Bayramı nı kutladı.

Cumhuriyet’in 100. yılında, milli bayramların her zamankinden daha anlamlı olduğunu belirten Başkan Erdem konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biliyorsunuz büyük tarihi olayların 100. yılını kutlamak önemlidir. Çünkü ilk 10 yıl onun rüştünü ispat ettiği anlamına gelir.100. yıl ise, o olayın, tarihin sınavından geçtiği bir eşiktir. Çok şükür ki Cumhuriyetimizin 100. yılını kıvançla kutluyoruz” diye konuştu. Zafer Bayramı’nı Nilüfer’de gün boyu düzenlenen etkinliklerle tam bir şenlik havasında kutladıklarını söyleyen Başkan Erdem şöyle devam etti: “Yaşadığımız dönem, toplumun büyük kesiminin, ülkenin genel durumu ve ekonomik krize bağlı çeşitli nedenlerle umutsuzluk-karamsarlık içinde olduğu bir dönem. Ancak biz ne zaman karamsarlığa kapılsak, dönüp geçmişe bakmalıyız. Çünkü; imkansızlığın en dibinden çıkmış bir toplumun evlatlarıyız. Geçmişimizden öğreneceklerimiz var. Mustafa Kemal, bundan 101 yıl önce “Ya istiklal, ya ölüm” diyerek hedefi gösterdikten sonra Anadolu halkı canını ortaya koydu. Ve 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını müjdeleyen bir tarih olarak kayıtlara geçti. Ben; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan büyük zaferin yıldönümünde, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”

Erdem konuşmasını Ulu Önder Atatürk’ün ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözlerini hatırlatarak tamamladı.

Törende konuşan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da 100. yılında Cumhuriyeti hak ettikleri yere getiremedikleri için Atatürk ve silah arkadaşlarından özür dileyerek başladığı konuşmasında “Tıpkı onların yaptığı gibi, hiçbir şartta, hiçbir şart altında umutsuzluk bizim kitabımızda yoktur. Mücadele edeceğiz ve nice zaferleri birlikte kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da 101 yıl önce emperyalizmin ülkeyi işgal ettiğini ve Ulu Önder Atatürk ile silah arkadaşlarının bu işgalle başarıyla mücadele ettiğini hatırlatarak “101 yıl sonra işgalin yöntemi değişti. Bugün burada 30 Ağustos Zaferini kutlarken bütün ülkeyi bir kez daha yeni işgale karşı dayanışmaya çağırıyorum” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de yaptığı konuşmada herkesin Zafer Bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında şöyle konuştu: “Ne mutlu ki bize, tüm dünyaya emperyalizme karşı mücadele edilebileceğini gösteren bir milletin evlatlarıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde ifade ettiği gibi emperyalizmle ve devletimizin işgaliyle mücadelemiz ilelebet sürecek. Bu mücadelenin sürdürülmesi gerektiği bilinciyle hep birlikte ülkemizi ve devletimizi geleceğe taşıyacağız”dedi.

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala da 101 yıl önce kazanılan büyük zaferin yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek “Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki tam bağımsız bir Türkiye için mücadele etmeye ve bütün milli bayramlarımızı heyecanla coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz” diye konuştu