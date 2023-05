Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin (BUİKAD) bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği “İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri” sahiplerini buldu. Yaşamın her alanında kadınları destekleyen çalışmalarıyla dikkat çeken Nilüfer Belediyesi de sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde “BUİKAD Özel Ödülü”ne değer görüldü.

Yaşamın her kesiminde kadının varoluşunu sağlamak ve güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapan Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin (BUİKAD) geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen “İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri”, düzenlenen gecede açıklandı. İş ve sosyal yaşamın her alanında hizmet ve eserleriyle önemli katkılarda bulunan kadınları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların başarılarının vurgulanması ve motive edilmesi amacıyla verilen İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri’nin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki ödül gecesine, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyasından isimler katıldı. BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan gecede, “Yılın Başarılı İş Kadını”, “Yılın Kadını”, “Bursa’nın Başarılı Girişimci Kadını”, “Bursa’nın Yılın Başarılı Kadın Yöneticisi”, “Bursa’nın Başarılı İş Kadını” ile “Bursa’da Yılın Kadını Destekleyen Şirketi” ödülleri sahiplerine verildi. “Yılın En Başarılı İş Kadını” Serpil Veral seçilirken, “Bursa’da Yılın En Başarılı İş Kadını” ödülü de Nurcan Özdemir’e verildi. 14. BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri’nde Nilüfer Belediyesi de sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde “BUİKAD Özel Ödülü”nün sahibi oldu. Ödülü alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yaptığı konuşmada yerel yönetim olarak kadınları her alanda desteklediklerini vurguladı. Kadınlara yönelik sosyal, ekonomik ve çevre anlamında sürdürülebilir nitelikte çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Turgay Erdem, verilen ödülün de bu çabayı desteklediğini vurgulayarak teşekkür etti. Törende Başkan Erdem, “Bursa’nın En Başarılı Girişimci Kadını” seçilen Rengin Eren’e de ödülünü verdi.