Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey’de 10.246 m² arsayı 30 yıl süreli üst hakkı tesisi kurulmasını kiraya verecektir…

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre;

75.000,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 810.000,00 TL. Geçici teminatlı, Alaaddinbey Mah. 2774 ada 3 parsel üzerine 10.246,31 m² Araç Muayene İstasyonu yapılmak üzere 30 yıl süreli üst hakkı tesisi kurularak kiralanması işi 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediye Encümeni’nde 10.08.2022 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir.

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