Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Ayvaköy mahallesi Örnekköy projesi ile yenileniyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu proje lansmanı Ayvaköy mahalle sakinlerinin katılımı ile başlıyor.

Programda Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, basın mensupları ve Ayvaköy sakinleri yer aldı.

Konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet edilen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

“GENÇ NÜFUS BURALARI TERK EDİYOR”

Genç nüfusun buraları terk ettiğini belirten Başkan Özdemir, “Tarımı geliştirebilecek çok alanımız var. Aday olduğumuz günden beri önemli hassasiyetlerimizden biri de tarım alanlarıydı. Genç nesillerimiz, gençlerimiz buralarda kendilerine gelecek görmediği için buraları terk etmekte ve tarım alanında geri kalmaktayız. Bir çok kırsal köyümüz tarihi ve doğal mirasa sahip, burası kültürel ve turistik açıdan önemli bir mirasa sahip. Çok önemlisi bir mağarası var ayva ini mağarası gibi burası çok önemli bir turistik alan olarak değerlendirilebilir. Bu bölgede konaklama ve yeme içme standardını yükseltmemiz gerekiyor tabi. Buralarda bu evlerde pansiyon işletmeciliği de başlatacağız. Dünya artık dijital göçebeler üzerinde de çalışıyor dijital göçlere de başlayacağız, yeni çalışma biçimleri evrensel olarak bu hale büründü. Yeniden tersine göçü başlatıp şehirlere gitmiş gençlerimizi buralara geri kazandıracağız inşallah.” sözlerini kullandı.