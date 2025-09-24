Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle Altınşehir Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Raket Sporları Turnuvası, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirildi. Masa tenisi, badminton, pickleball, squash ve tenis branşlarında 50 kadın ve erkek sporcu mücadele etti. Turnuva, 15-19 yaş, 20-34 yaş ve 35 yaş üstü olmak üzere üç kategoride yapıldı.

Sporcular tüm branşlarda yarışırken, genel puanlamada en yüksek skoru elde eden kadın ve erkek sporcular kendi kategorilerinde ödüllendirildi. Centilmence geçen müsabakalar, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.