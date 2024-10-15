Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Tan Balat Okulları’nda düzenlenen söyleşiye katıldı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan voleybolcular, başarılı sporcu olmanın püf noktalarını paylaştı.BURSA (İGFA) - Nilüfer’i ligde başarıyla temsil eden Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, öğrencilerle buluşarak, onları spora teşvik etmeye devam ediyor. Nilüfer’in sultanları bu defa Tan Balat Okulları’nda 400 öğrenciyle bir araya geldi.

Okulun Balat’taki kampüsünde düzenlenen söyleşiye Başantrenör Haluk Korkmaz, teknik heyet ve voleybol takımının oyuncuları katıldı. Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan sporcular, başarılı olmanın yollarını paylaşarak; kariyer, stres yönetimi ve motivasyon üzerine gelen soruları yanıtladı. Filenin sultanları öğrencilere spor yapmanın önemi ve özel hayata kattığı kazanımları anlattı. Başarılı bir sporcu olmak için mental dinlenme kadar bedensel dinlenmenin de önemli olduğunu belirten Nilüfer’in sultanları, spor vakitleri dışında da sosyalleşmeleri önerisinde bulundu.

Başantrenör Haluk Korkmaz, takımların kendi içinde bir disiplin sistemine sahip olduğunu belirtti. Korkmaz, takım olma bilincinin de sorun çözme becerisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Haluk Korkmaz, ekip olmanın ve savaşmanın başarı için olmazsa olmaz kriterler olduğunun da altını çizerek, takımından son derece memnun olduğu söyledi.

Tan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Akyollu ise, Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Okul olarak akademik başarıların yanında sportif faaliyetlere de önem verdiklerini söyleyen Akyollu, “Bu çalışmaların öğrencilerimizi daha iyi motive ettiğine daha iyi disipline ettiğine inanıyoruz” dedi.

Keyifli geçen söyleşinin sonunda kura çekimi yapıldı. Kurayı kazanan şanslı öğrenciler, Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı’nın maçını izlemeye hak kazandı.