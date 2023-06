Nilüfer Belediyesi’nin “Matını Al Gel” sloganıyla düzenlediği yoga etkinlikleri geniş katılımla başladı. Yaz ayları boyunca hafta içi her gün Nilüfer’in farklı parklarında yapılacak etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Herkes için sağlıklı yaşam amacıyla çeşitli spor etkinlikleri düzenleyen Nilüfer Belediyesi yaz ayları için de yoga etkinlikleri başlattı. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca hafta içi her gün Nilüfer’in farklı bir parkında düzenlenecek yoga etkinliği ücretsiz ve isteyen herkese açık. “Matını Al Gel” sloganıyla ilk olarak Ataevler Mahallesi’nde başlayan yoga etkinlikleri, Altınşehir Mahallesi Kay Kay Parkı’nda devam etti. Pelin Arı Çekiç eğitmenliğindeki etkinliğe katılanlar, keyifli bir yaz akşamı geçirdi. 19.30’da başlayan etkinliğe katılanlar vücudu esnetme, nefes teknikleri gibi egzersizleri yaparak 1 saat boyunca sağlıklı yaşam için yoga yaptılar. Nilüfer Belediyesi’nin yoga etkinliğine bu yıl Her Eve Pati Derneği (HEPAD) de destek verdi. Yoga eğitimine gelen vatandaşlar isterlerse, parklarda kurulan HEPAD stantlarına kedi ve köpek maması bağışlayarak, Nilüfer Belediyesi Hayvan Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ndeki can dostlarına da destek olabilecekler. Yoga buluşmaları hafta içi her gün saat 19.30’da Barış Mahallesi Menekşe Parkı, Balat Atatürk Ormanı, Ataevler Gezi Parkı, Yüzüncüyıl Şebnem Parkı gibi farklı parklarda yaz ayları boyunca devam edecek.