Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da Nisan ayı ortasında kar yağdı. Sezon sonu olması ve Ramazan ayının etkisiyle birçok kayak merkezinin kapandığı Uludağ’da ’Karkay’ pistine gelen kayakseverler Nisan ayında kayak yapmanın tadını çıkardı.