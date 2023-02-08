5. Sınıf öğrencisinden depremzedelere anlamlı bağış

Kumbarasındaki paraları Depremzedelere bağışladı

İnegöl Posoflular Derneği deprem bölgesine gönderilmek üzere gece geç saatlere kadar gıda kolisi erzak ve malzeme kabülüne devam ederken 5. sınıf öğrencisi Nisanur Çiftçi elindeki kumbarasını getirerek İnegöl Posof Dernek yönetiminr teslim etti.

Mahsuni başkan ve yönetimce açılan kumbaralardan 225 tl para çıktı. 25 tl si Zikri amcası tarafından tamamlanan bağış 250 tl ye tamamlandı.

Para makbuz karşılığında sayılarak teslim alındı.

Kumbara üzerine "Merhaba ben Nisanur. Sizlerin adına çok üzgünüz. Çok geçmiş olsun. Allah yardımcınız olsun. Bu kumbaradaki para benden daha çok size lazım" diye not yazan küçük Nisanur bu hareketiyle herkesi duygulandırdı ve örnek oldu.