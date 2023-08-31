Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nizip ilçesinde hem evsel hem endüstriyel atık suyu arıtacak 1 milyar TL değerindeki Nizip Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandı.GAZİANTEP (İGFA) - Bölgede faaliyet gösteren tarım sektörü için önemli olan Hancağız Barajı’na akan Nizip Çayı’na temiz suyun deşarjı için Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yapımı tamamlanan Nizip Atık Su Arıtma Tesisi 2 ay içerisinde su alarak faaliyete geçecek. Tesisin çalışmasıyla Nizip’in atık sularının tamamı temizlenecek.

Tesis, 30 bin metreküpü evsel 10 bin metreküpü endüstriyel olmak üzere günlük 40 bin metreküp atık suyu arıtarak Nizip’in 2050 yılına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak. Endüstriyel ve evsel atık suyu bir çatı altında arıtmasıyla tesis Türkiye’de bir ilk özelliğini de taşıyor.

TARIM VE HAYVANCILIKTA VERİMİ ARTTIRACAK

Havalandırma havuzları, yapım ve dizayn aşamasında tesise özel geçişkenli olarak dizayn edildi. 4 havuz gerekli durumlarda kirlilik yüküne karşı geçişkenli vanalar sayesinde tek havuza dönüşebilecek. Hancağız Barajı’nda kirliliğin önüne geçilerek başta zeytin ve fıstık olmak üzere tarım arazileriyle hayvancılıkta verimin artması öngörülüyor.

Tesiste incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip’in ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda görev aldıkları her alanda büyük gayret gösterdiklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de bir ilk burası. Hem evsel hem endüstriyel atığın arıtıldığı başka bir tesis yok. Verilen sözün arkasında duruyoruz. Büyük bir mühendislik çalışması var. GASKİ’nin proje ve kaynak üretme becerisi var burada. Yeşil Nizip’e yakışır arıtma tesisini hayata geçiriyoruz. Artık küresel ısınma ile birlikte su yönetimi hayati bir süreçte. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”