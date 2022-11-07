İnegöl Belediye Spor Kulübü atletizm branşı masterlar takımı, NKolay İstanbul Maratonunda İnegöl’ü temsil etti. Turuncu Lacivertli takımın başarılı sporcusu Burcu Aktaş, 15 K kategorisinde genel klasmanda 2. olarak Gümüş Madalyayı İnegöl’e kazandırdı.

Bu yıl 44’üncüsü düzenlenen NKolay İstanbul Maratonu, 06 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar ve sporcuların akın ettiği organizasyon, 30 bin katılımcı ile yapıldı. İnegöl Belediyesi de bu dev organizasyona 125 kişiyi ücretsiz olarak götürdü. Aynı zamanda İnegöl Belediye Spor Kulübü atletizm branşı masterlar takımı da maratonda şehrimizi temsil etti.

İnegöl Belediye Spor Kulübü atletizm branşı masterlar takımı, NKolay İstanbul Maratonunda sergilediği performansla dikkat çekti. Turuncu Lacivertli kulübün sporcusu Burcu Aktaş, 15 K kategorisinde genel klasmanda 2’nci olmayı başararak gümüş madalyayı İnegöl’e kazandırdı. 15K kategorisinde diğer sporcular; Hatice Çam 1.25, Ahmet Güneş 1.16, İdris Yüce 1.18, Muhammed Sungur 1.31, Mehmet Karsel 1.34 ve Abdülcelil Güçlü 1.34 dakika ile maratonu tamamladı. 42 K maraton kategorisinde ise Ümit Çalışkan 3.20, Davut Küçükaçar 3.39, Rami Sevinç 3.49, Harun Kaya 4.40, Nevzat Çakmak 5.40, Yusuf Tayanç 4.56, Mehmet Yurdakul 5.30, Bülent Tuncel 5.13, Güler Yıldırım 5.24, Hülya Takım 4.45 ve Muzaffer Kaya 4.45 derecesiyle başarılı bir performans ortaya koydu.