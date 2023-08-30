Tekirdağ’da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi binasının depreme dayanıksız çıkması sonucu ortaya çıkan kampüs problemi çözülürken, öğrenciler yeni binanın uzaklığından yakındı.

Kahramanmaraş depremleriyle yaşanan asrın felaketinin ardından binalarda risk analizleri sürüyor. Bu çerçevede 1992 yılında kurulan ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi binasının depreme dayanıksız çıkmasının ardından boşaltılmasına karar verilmesiyle öğrenciler ve veliler ne yapacaklarını düşünürken, Çorlu Mühendislik Fakültesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Türkgücü sanayi bölgesinde bina bulundu

Edinilen bilgilere göre, binanın depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesinin ardından fakülte ve üniversite yönetimi bir araya gelerek, çözüm yolları aramaya başladı. Çorlu’nun birçok noktasında alternatif binalar arandı. NKÜ Köseilyas Yerleşkesi’nde eğitim yapılmasının da değerlendirildiği toplantılarda, Çorlu kamuoyunun yoğun baskılarıyla sanayi bölgesi olan Türkgücü Mahallesi’nde 14 bin metrekarelik bir bina bulundu. Binanın kiralanmasının ardından hızlıca çalışmaların başlandığı NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi’nin eğitime hazır hale getirilmesi için bina revizyon projeleri hazırlanarak 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışmalar başladı. Binanın Ekim ayına kadar eğitim öğretime hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Muhtemel bir aksilik durumunda, derslerin bir kısmının uzaktan eğitim ile yapılarak kalan kısmının da Çorlu Mühendislik Fakültesi’nin içerisinde bulunan ve depreme dayanıklı olan 15 ek sınıflı binada yapılmasıyla öğrenciler mağdur edilmeyeceği öğrenildi.

“Çevresi berbat, fabrikalar atıklarını atıyorlar”

Okullarının durumuyla ilgili bilgi almak için okula gelen öğrencilerden Furkan Yavuz, "Açıkçası buradan memnun değiliz, eski olsa da yeni olsa da. Zaten tarlanın ortasında bir okul burası" dedi.

“Lise gibi bir okula okuyoruz”

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Yiğit Karamanlı ise "Açıkçası konumu çok kötü görünüyor. Oraya otobüs gidiyor mu tam bilmiyorum. Tekirdağ’daki üniversite gerçekten üniversite gibi bir yer. Oraya bağlıyız ama burada lise gibi bir okula okuyoruz. Orada 2 yıllık bölümler de var ama bütün mühendislik bölümleri burada, çok saçma bir iş bence. Yeni binaya otobüsler nasıl gidiyor, konumunda neler var hiç bilmiyorum. Daha yeni söylüyorlar. Okulların açılmasına 1 ay kaldı" dedi.