Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kerim Güney, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P.A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından dünyanın en etkili bilim insanları Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından 4 Ekim 2023 tarihinde yayımlandı.

NNYÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Kerim Güney dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı. Prof. Dr. Kerim Güney, elektrik-elektronik mühendisliği alanında yaptığı bilimsel çalışmaları ile bu listeye girdi. Listenin belirlenmesinde akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı, h-indeks, hm-indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi temel ve ciddi uluslararası ölçütler kullanılmaktadır.