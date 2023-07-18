Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, özlemle anılan 80’ler ve 90’lar dönemlerini günümüze taşıdığı Nostalji Festivali, Mudanya ve Gemlik’in ardından şimdi de Nilüfer’de yapılacak. ‘Nerede o eski günler’ diyerek geçmişe özlem duyanlar, dönemin giysileri, müzikleri, sokak lezzetleri ve daha birçok aktiviteyle hem o yıllara gidecek hem de Retrobüs Grubunun konseriyle yıllarca unutamayacakları bir akşam geçirecek.

Bursa’nın sosyal ve kültürel hayatına renk katan etkinliklere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalılara nostalji rüzgarı yaşatmaya devam ediyor. Daha önce Mudanya ve Gemlik ilçelerinde yapılan Nostalji Festivali’nde nostalji özlemi çeken binlerce Bursalıyı zamanda yolculuğa çıkaran Büyükşehir Belediyesi, bu yıl zaman tünelini Nilüfer’de kuruyor. Özlüce BKM yanındaki alanda 22 Temmuz Cumartesi saat 17.00’da başlayacak festivalde, Bursalılar 80’ler ve 90’lar dönemlerinin tüm güzellikleri yaşayacak. O dönemin unutulmaz giysileri, yiyecekleri, içecekleri sergilenirken, 80’lere ait müziklerle de katılımcılar zamanda yolculuk yapacak. ‘Nerede o eski günler’ diyen 7’den 70’e herkese hitap edecek festivalde, alanı gezen Bursalılar çocukluk yıllarının unutulmaz tatlarını bir kez daha tadıp geçmişe duydukları özlemi bir nebze de olsa giderecek.

Yeşilçam dönemine ait müziklerin yankılanacağı alanda Yeşilçam film afişlerinin yer alacağı fotoğraf alanları, vatandaşlara bu anı ölümsüzleştirme imkanı sunacak. DJ performansı ile hiç eskimeyen şarkıların seslendirileceği etkinliğin finali ise yine 80’lerin ve 90’ların unutulmaz eserlerini kendilerine has yorumlarıyla sunan Retrobüs Müzik Grubu Konseri ile yapılacak.