Boğaziçi Üniversitesi’nin yöneticisi olduğu “İnsan Fonksiyonunu Tehdit Eden Zorluklara Karşı Nöroteknolojik Çözümler Platformu (NTÇP)” TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı desteğiyle faaliyetlerine başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Boğaziçi Üniversitesi’nin yöneticisi olduğu “İnsan Fonksiyonunu Tehdit Eden Zorluklara Karşı Nöroteknolojik Çözümler Platformu (NTÇP)” TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı desteğiyle faaliyetlerine başlıyor. Sektörel paydaşlara sahip, tıp, mühendislik ile sinirbilim alanlarında ortak çalışmalar yapacak platformun “ulusal bir inovasyon ağı” olması hedefleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Yücesoy’un yöneticiliğini yaptığı ve Sabancı, Bilkent ile Yeditepe üniversitelerinden bilim insanlarına ek olarak Karel Ekektronik, Karel Kalıp ve Apilsan A.Ş.’den araştırmacıların yürütücü olarak yer aldığı “İnsan Fonksiyonunu Tehdit Eden Zorluklara Karşı Nöroteknolojik Çözümler Platformu (NTÇP)” ile insanların hayatlarını zorlaştıran hastalıklara çözüm sunması amaçlanan 17 proje hayata geçecek.

“PLATFORM İLE ‘VOLTRAN’ OLUŞTURUYORUZ”

TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı çatısı altında faaliyet gösterecek platformun 23 Haziran’da Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’ndeki tanıtım toplantısında konuşan Prof. Dr. Can Yücesoy NTÇP’nin yapısını şöyle anlattı: “İnsan Fonksiyonunu Tehdit Eden Zorluklara Karşı Nöroteknolojik Çözümler Platformu (NTÇP) Türkiye’nin sinirbilim, tıp ve çeşitli mühendislik alanlarında öncü yükseköğretim kurumları ile şirketlerinden bilim insanları ve uzmanları bir araya getiriyor. Burada hepimizin hayatlarını tehdit eden, zorlaştıran sorunlara ve hastalıklara birlikte çözümler bulmak için ‘voltran’ oluşturacağız. Yenilikçi akıllı protezlerden, hareket destek cihazları için batarya teknolojilerine, inovatif kablosuz giyilebilir sensörlerden, BÜ Ar-Ge Okulu’na kadar birçok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

“ULUSAL BİR İNOVASYON AĞI KURMAK İSTİYORUZ”

NTÇP ile “ulusal bir inovasyon ağı” kurmak istediklerinin de altını çizen Prof. Dr. Yücesoy, uluslararası hedeflerin yerelde yakalanması için çalışacaklarını vurgulayarak, “Platformumuzla Türkiye’de lider ulusal bir inovasyon ağı kurmak istiyoruz. Bu ağ sayesinde uluslararası hedeflerimizi yerelde elde etme şansı bulacağımızı düşünüyorum. Bu ağın birçok çalışma alanı aynı zamanda globalde bizimde kurucu ortağı olduğumuz Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi çatısı altında desteklenen ‘NeurotechEU’ adlı Avrupa Üniversitesi Konsorsiyumu ile de örtüşüyor. Bununla birlikte NTÇP’nin çalışma alanları TÜBİTAK ile Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) öncelediği alanlar arasında da yer alıyor. Bu açıdan NTÇP hem ulusal hem de uluslararası alanda öne çıkacak bir platform haline dönüşme potansiyeline sahip. Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere Bilkent, Sabancı ve Yeditepe üniversitelerinin yürütücülüğü ve endüstriyel ortakların destekleriyle bunu başaracağımızı biliyorum” diye konuştu.