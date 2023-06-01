LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlükleri, 4 Haziran Pazar günü saat 07.30 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.ANKARA (İGFA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS kapsamındaki merkezi sınava katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin 4 Haziran Pazar günü saat 07.30 ile 12.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

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Müdürlükten yapılan paylaşımda, "Adayların mağdur olmaması için T.C. kimlik kartı bedelini başvurudan önce yatırmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla birlikte sınav merkezi olan nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/TCNufus/status/1664264188007526400