Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için ek yerleştirme ile 132 öğrenci alacak. ÖSYM tarafından 2023- YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmede üniversitelerin ön lisans ya da lisans programlarından birisini tercih edip yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme tercih başvuruları başladı. ÖSYM tarafından açıklanan 2023- YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunda yer alan bilgilere göre adaylar tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

NNYÜ Rektörlüğünden 2023- YKS Ek Yerleştirme başvurularıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üniversitemizin Diş Hekimliği, Psikoloji, İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hukuk bölümlerine lisans, Fizyoterapi bölümüne ön lisans düzeyinde ek yerleştirme ile 132 öğrenci alınacaktır. Depremzede, şehit ve gazi yakınlarına ayrılan kontenjanları tercih edip yerleşen öğrenciler Üniversitemizde burslu olarak öğrenim imkanına sahip olacaklardır